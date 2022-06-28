ПСЖ будет защищать поле с помощью 5 птиц: фото дня
07:30 - Читати українською
Столичный французский гранд вынужден прибегать к интересным средствам защиты газона на Парк де Пренс.
На прошлой неделе агрономы ПСЖ засеяли поле своего стадиона новыми семенами. Но возникла проблема в виде голубей, которые могут склевать все.
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Как сообщает журналист Николя Ортус, парижане нашли интересный выход из ситуации. Они наняли птичью охрану, чтобы та защищала поле от вредителей. В "патруле" будут задействованы 4 сокола и 1 беркут.
Напомним, ПСЖ сезон Лиги 1 2021/22 завершил с чемпионскими медалями. Новая кампания стартует 7 августа.
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