На прошлой неделе агрономы ПСЖ засеяли поле своего стадиона новыми семенами. Но возникла проблема в виде голубей, которые могут склевать все.

Птицы атакуют судью – комментаторы надрываются со смеха

Как сообщает журналист Николя Ортус , парижане нашли интересный выход из ситуации. Они наняли птичью охрану, чтобы та защищала поле от вредителей. В "патруле" будут задействованы 4 сокола и 1 беркут.