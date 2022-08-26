До закрытия трансферного окна осталось совсем немного, но в ПСЖ работа кипит.

Чемпионы Франции до 1 сентября должны решить кучу вопросов с переходами игроков, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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На вход ожидается только Фабиан Руис из Наполи, а в обратном направлении отправится Кейлор Навас. Леандро Паредес скоро присоединится к Ювентусу. Рафинья и Андер Эррера тоже покинут ПСЖ, но без компенсации – баск уже согласовал разрыв контракта, готовясь вернуться в родной Атлетик. Еще у 4 игроков нет будущего в команде Гальтье и они надеются найти какое-то решение в ближайшие дни – это Диалло, Икарди, Гуйе и Мишу.

Напомним, ПСЖ в новом сезоне уже успел выиграть Суперкубок Франции и мощно начать чемпионат (три победы с общим счетом 17:3).

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