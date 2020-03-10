ПСЖ – Боруссия Д: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

Пари Сен-Жермен принимает дортмундскую Боруссию в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на игру Боруссия Д – ПСЖ, подскажет "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Боруссия Д состоится 11 марта в Париже на пустом Парк де Пренс. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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ПСЖ – Боруссия Д, прогноз букмекеров на игру Лиги чемпионов:

Во втором поединке двухматчевого противостояния фаворитом выступает ПСЖ. Специалисты Bwin победу французов оценивают коэффициентом 1.78. По мнению букмекеров, Боруссия не справится со звездами Парижа – на выигрыш немецкой команды можно поставить за 3.9. Ничья – 4.4.

Авторитетная контора William Hill солидарна с коллегами, но отводит Дортмунду еще меньшие шансы. Гостевой успех "шмелей" представлен коэффициентом 4.2, а вероятная победа хозяев котируется низкими 1.7. Тогда как ничья – 4.4.

Боруссия выиграла первый матч благодаря дублю Холанда, но пропустила на своем поле необязательный гол, который существенно ухудшил перспективы выхода в 1/4 финала ЛЧ. "Шмели" все равно считаются фаворитом на итоговую победу в противостоянии (1.8 против 1.9 по коэффициентам), но усложнили себе жизнь.

Обе команды играют в яркий открытый футбол, поэтому парижский матч ожидается очень результативным. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить с мизерным коэффициентом 1.36, а на соответствующий тотал меньше – за 3.

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