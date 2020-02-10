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ПСЖ без Неймара перестрелял Лион, Сент-Этьен потерпел третье поражение подряд: Лига 1, матчи воскресенья

00:15 33 Читати українською
ПСЖ без Неймара перестрелял Лион, Сент-Этьен потерпел третье поражение подряд: Лига 1, матчи воскресенья
ПСЖ – Лион – 4:2

Программа 24 тура чемпионата Франции завершалась тремя воскресными матчами.

 

Лига 1, 24 тур

Монпелье – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Делор, 26

Удаление: Самбиа, 41 (М)

Страсбур - Реймс - 3: 0

Голы: Джику, 50, Маджид, 82, Лала, 90+2 (пен.)

ПСЖ – Лион – 4:2

Голы: Ди Мария, 22 Мбаппе, 38, Марсал, 47 (аг), Кавани, 79 – Терье, 52, Дембеле, 59

День начался с очередного провала Сент-Этьена, который проигрывал в предыдущих двух турах. Делор вывел Монпелье вперед, однако через 15 минут "зеленые" получили численное преимущество. Даже это не помогло команде Пюэля вырвать хотя бы очко – более 50 минут доминирования прошли без гола.

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Страсбур легко разобрался с Реймсом в родных стенах. Гости показали достойную борьбу до перерыва, но на этом их успехи и завершились. Джику открыл счет в дебюте второй половины, а под занавес игры Маджид и Лала оформили разгром – 3:0.

Центральный поединок тура состоялся в Париже, куда приехал Лион. Команда Томаса Тухеля явно не была настроена на радушный прием, не понадобился даже Неймар, который пропускал игру из-за повреждения. Мячи забивали другие звезды. Ди Мария "прошил" голкипера ударом в ближний угол, а Мбаппе четко реализовал выход один на один. Защитник Лиона Марсал захотел присоединиться к такой именитой компании, но его команде это не помогло – курьезный автогол бразильца.

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Казалось, что можно давать финальный свисток, но вдруг "ткачи" зашевелились. Терье и Дембеле нанесли двойной удар за семь минут, которые дарили надежду на очки. Чуда не произошло – Кавани вышел на замену и напомнил, что все еще может приносить пользу ПСЖ.

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