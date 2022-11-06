ПСЖ в выездном поединке 14-го тура Лиги 1 вышел победителем из игры против Лорьяна. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2022/23, 14-й тур

Лорьян – ПСЖ – 1:2

Голы: Моффи, 53 – Неймар, 9, Данилу, 81

Игру пропустили сразу несколько лидеров ПСЖ – в лазарете оказались Месси, Кимпембе, Кейлор Навас и Фабиан Руис. Лео в атаке заменил Экитике, который уже на 9 минуте ассистировал Неймару, перехватив мяч во время розыгрыша соперника у собственных ворот. Бразилец забил в издевательском стиле, оставив в дураках голкипера и защитника.

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После перерыва Лорьян шокировал забитым голом, автором стал Моффи. Игра подходила к ничьей, когда Неймар включил свои лидерские качества и сделал голевую передачу с углового на Данилу Перейру. Отметим, что бразилец стал лучшим игроком встречи по версии Sofascore (его оценка – 8,9). А вот Мбаппе разочаровал, получив посредственные 6,8.

Таким образом, ПСЖ набрал 38 очков и увеличил отрыв от преследователей, а Лорьян с 27 пунктами остался четвертым.

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