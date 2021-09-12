В субботу состоялись два матча Лиги 1 с участием ПСЖ и других участников еврокубков.

Лига 1, 5 тур

ПСЖ – Клермон – 4:0

Голы: Эррера, 20, 31, Мбаппе, 55, Гуйе, 65

Монако – Марсель – 0:2

Голы: Дьенг, 37, 60

ПСЖ принимал Клермон, который в предыдущих турах не потерпел ни одного поражения. Почеттино дал отдых Месси и Неймару, однако это не спасло сенсационного новичка от избиения.

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Новым лидером атак хозяев неожиданно стал Андер Эррера. Испанец дважды удачно выбирал позицию и играл на добивании. После перерыва свой мяч забил и Мбаппе, который легко реализовал выход один на один с голкипером. Завершал разгром опорник Идрисса Гуйе. Отдельно следует отметить и "сухой" дебют Доннаруммы в составе ПСЖ.

Во втором матче дня Марсель не почувствовал никаких проблем с Монако. Судьбу встречи решил дубль молодого нападающего Бамбы Дьенга, который отличился в обоих таймах. Беззубый Монако так и не смог нанести хотя бы один удар в створ ворот соперника – 0:2.

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