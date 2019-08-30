ПСЖ без главных звезд уверенно разобрался с Метцом

Чемпионы Франции легко набирают очки даже без своих ключевых исполнителей.
Чемпионат Франции, 4 тур
Метц – ПСЖ – 0:2
Голы: Ди Мария, 11 (пен.), Шупо-Мотинг, 43
На этот раз жертвой команды Томаса Тухеля стал скромный Метц. Столичный гранд провел отчетный матч в эконом-режиме, что спасло хозяев от разгромного поражения.
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Все решилось в первом тайме. Сначала Ди Мария уверенно реализовал пенальти за дурацкий фол защитника Метца, а затем Шупо-Мотинг точно пробил головой после подачи Вератти со штрафного. Камерунский форвард отметился уже третьим голом в двух последних матчах Лиги 1.
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Напомним, что ПСЖ приходится играть без своих трех звездных форвардов – Кавани и Мбаппе восстанавливаются от травм, а Неймар не попадает в заявку из-за вероятного трансфера в Барселону. После четырех туров парижане возглавляют турнирную таблицу с 9 очками (Ренн имеет столько же и матч в запасе), в активе Метца 4 пункта.