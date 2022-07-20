ПСЖ без блеска одолел чемпиона Японии – Неймар и Мбаппе молчали, а Месси забил неудобной ногой
ПСЖ вяло начал свое турне по стране восходящего Солнца.
Товарищеский матч
Кавасаки Фронтайл – ПСЖ – 1:2
Голы: Ямамура, 84 – Месси, 32, Калимуэндо, 58
Французский гранд в Токио сошелся с действующим чемпионом Японии – Кавасаки Фронтайл. В первом тайме состав ПСЖ выглядел очень мощно, но забить удалось только Месси. Аргентинец отличился редким голом с правой ноги, хотя рикошет ему сильно помог.
Неймар с Мбаппе откровенно бездельничали, а в перерыве вообще отправились на скамью запасных. Удвоил преимущество ПСЖ 20-летний Арно Калимуэндо. Под занавес встречи Кавасаки отквитал один мяч, зафиксировав вполне достойный результат против европейского топ-клуба.
Команда Кристофа Гальтье на сборах продолжит встречаться исключительно с представителями Японии. Следующие соперники – Урава (23 июля) и Гамба Осака (25-го).
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