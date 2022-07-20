ПСЖ вяло начал свое турне по стране восходящего Солнца.

Товарищеский матч

Кавасаки Фронтайл – ПСЖ – 1:2

Голы: Ямамура, 84 – Месси, 32, Калимуэндо, 58

Французский гранд в Токио сошелся с действующим чемпионом Японии – Кавасаки Фронтайл. В первом тайме состав ПСЖ выглядел очень мощно, но забить удалось только Месси. Аргентинец отличился редким голом с правой ноги, хотя рикошет ему сильно помог.

Lionel Messi has scored this right footed goal for PSG in their pre-season match! pic.twitter.com/UOp9dDagLB — Roy Nemer (@RoyNemer) July 20, 2022

Неймар с Мбаппе откровенно бездельничали, а в перерыве вообще отправились на скамью запасных. Удвоил преимущество ПСЖ 20-летний Арно Калимуэндо. Под занавес встречи Кавасаки отквитал один мяч, зафиксировав вполне достойный результат против европейского топ-клуба.

Команда Кристофа Гальтье на сборах продолжит встречаться исключительно с представителями Японии. Следующие соперники – Урава (23 июля) и Гамба Осака (25-го).

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