ПСЖ за одно трансферное окно отпустил обоих Мбаппе, не заработав ни копейки.

Итан Мбаппе стал игроком Лилля, информирует пресс-служба "догов". Контракт рассчитан на 3 года.

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Юный хавбек провел 7 лет в системе ПСЖ (с 10 до 17). В первой команде парижан сыграл 5 матчей, всего 85 минут на поле, но результативными действиями не отмечался. Этим летом контракт Итана с ПСЖ завершился, как и у звездного брата. Килиан переехал в Реал, а младший попытается прогрессировать в Лилле.

Напомним, "доги" финишировали на четвертой строчке чемпионата Франции и будут бороться в квалификации ЛЧ.

Мбаппе, я пишу тебе письмо...