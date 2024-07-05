ПСЖ бесплатно потерял второго Мбаппе – он официально выбрал новый клуб
5 июля 10:26 - Читати українською
ПСЖ за одно трансферное окно отпустил обоих Мбаппе, не заработав ни копейки.
Итан Мбаппе стал игроком Лилля, информирует пресс-служба "догов". Контракт рассчитан на 3 года.
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Юный хавбек провел 7 лет в системе ПСЖ (с 10 до 17). В первой команде парижан сыграл 5 матчей, всего 85 минут на поле, но результативными действиями не отмечался. Этим летом контракт Итана с ПСЖ завершился, как и у звездного брата. Килиан переехал в Реал, а младший попытается прогрессировать в Лилле.
Напомним, "доги" финишировали на четвертой строчке чемпионата Франции и будут бороться в квалификации ЛЧ.
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