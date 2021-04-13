Соперники с первых минут показали, что борьба будет не на жизнь, а на смерть. ПСЖ потерял несколько стопроцентных возможностей в первом тайме. Неймар, в частности, трижды проверил на прочность каркас ворот. Бразилец не забивал как ударами на технику, так и после выхода на свидание с Нойером.

ПСЖ – Бавария: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

За такое расточительство парижан наказал Шупо-Мотинг. После хаоса в штрафной ПСЖ камерунский форвард буквально занес мяч в сетку ворот Наваса. Холодный душ для хозяев на 40-й минуте. Бавария ушла на перерыв с минимальным и не совсем заслуженным преимуществом.