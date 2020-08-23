ПСЖ – Бавария: стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Сильнейшие команды Франции и Германии встретились в финале Лиги чемпионов 2019/20. Стартовые составы и ссылку онлайн-трансляцию матча ПСЖ – Бавария ищите в этой новости на "Футбол 24".

Финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Обе команды в этом сезоне выиграли внутренние турниры, а теперь готовы примерить европейскую корону. ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Бавария 5 раз становилась сильнейшей на континенте, в последний раз – в 2013-м.

ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионов

Мюнхенцы в текущей Лиге чемпионов выиграли все 10 матчей, забив космические 42 гола. В плей-офф от "ротэн" вылетели Челси, Барселона и Лион. Парижане не так легко долетели до финала, но на своем пути победили Реал, Боруссию Д, Аталанту и РБ Лейпциг.

Ханси Флик возглавил Баварию по ходу сезона и превратил ее в очень мощный механизм. Впрочем, Томас Тухель знает, как использовать слабые места соперника, в частности высокую линию обороны. Финал дарит тактическое противостояние двух немецких тренеров.

Стартовые составы команд:

ПСЖ: Навас – Керер, Тьягу Силва, Кимпембе, Бернат – Эррера, Маркиньос, Паредес – Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Запасные: Рико, Булка, Верратти, Шупо-Мотинг, Икарди, Курзава, Диалло, Дракслер, Бейкер, Гуйе, Дагба.

Бавария: Нойер – Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис – Горетцка, Алькантара – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Павар, Хави Мартинес, Коутиньо, Кюизонс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.

Марко Верратти восстановился к финалу, однако тренерский штаб ПСЖ решил не рисковать здоровьем итальянца. Аналогичная история в Баварии – Бенжамен Павар успел залечить травму, но мюнхенцы оставили справа в обороне Йозуа Киммиха. А вот Кингсли Коман заменил в старте Ивана Перишича – француз выходит против родного клуба.

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