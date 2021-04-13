Матч между Баварией и ПСЖ в Мюнхене стал одним из украшений прошлой недели и напомнил, за что мы любим атакующие топ-команды. Зрителей порадовали сразу пятью голами и ещё одним отменённым – и это при том, что оба коллектива потеряли большую группу ключевых футболистов. Победителем в той перестрелке оказался Париж (2:3), который фантастически реализовал контратаки, забив трижды из шести ударов. Теперь французам необходимо удержать преимущество.

ПСЖ – Бавария: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Да-да, именно удержать. В Мюнхене подопечные Маурисио Почеттино ходили по очень тонкому льду, обороняясь на протяжении всего матча без помощи Мбаппе и Неймара. Итоговый результат о большом качестве такого подхода не говорит – ПСЖ откровенно повезло, ведь Бавария провела 31 удар (21 из пределов штрафной) и сделала 96 касаний у чужих ворот, а один только Киммих создал для немцев 10 моментов. Если бы не феерическая игра Наваса (10 сейвов), французы бы пропустили намного больше, чем два гола.

Всё могло выглядеть приличнее, если бы Мбаппе и Неймар дисциплинированно работали по Киммиху и помогали при организации обороны. Стартовый план требовал выполнения этой задачи, но уже через несколько минут после старта обе звезды начали играть на чистых мячах. Маурисио Почеттино не стал ничего менять. Решение сработало – мюнхенцы втягивались на чужую треть поля, а нападающие ПСЖ находили пространство за спинами защитников и легко разрывали соперника на контратаках. При этом они обнаружили фантастический уровень исполнительского мастерства в завершающей фазе – очевидно, именно этого Баварии и не хватило.

Все эксперты единодушно говорят, что с таким футболом французам сегодня ничего не светит, однако результат первого матча ярко опровергает этот тезис. Сегодня шансов у ПСЖ будет ещё больше, ведь немцы будут идти вперёд еще активнее, оставляя пространство для Неймара с Мбаппе. К тому же, на Парк де Пренс мюнхенцам исторически трудно – они проиграли все четыре встречи на этом стадионе, забив всего один гол. При этом в 16 из 17 случаев, когда ПСЖ начинал двухматчевое противостояние в турнирах УЕФА с победы на выезде, он в результате проходил дальше.

Устрой дома действительно футбольную атмосферу. Включай Лигу Чемпионов, доставай символику любимых клубов и заказывай бокс от Pepsi и Lay's, чтобы болелось вкуснее!

Тревоги фанатам Баварии добавляют и последние матчи в чемпионате. Неделю назад команда победила РБ Лейпциг, оторвавшись от второго места на семь очков, однако футбол "рекордмайстера" был ужасным. В следующем же туре Мюнхен расписал сенсационную ничью с Унионом – правда, там подопечные Ханси Флика играли полурезервом.

ПСЖ точно сегодня будет нелегко. Бавария до сих пор остаётся чрезвычайно мощной – в домашней встрече в первые 12 минут каждая позиционная атака мюнхенцев завершалась вбеганием в штрафную, а 31 удар по воротам Наваса потянул на 3-4 ожидаемых гола. В целом, забивная серия "красных" насчитывает уже 50 матчей, начавшись аж в мае 2019-го. Ещё лучше выглядят результаты поединков с французскими коллективами в плей-офф ЛЧ – баварцы до поражения ПСЖ выиграли семь встреч подряд.

В тактическом плане у Баварии также всё в порядке. Неделю назад подопечные Ганса-Дитера Флика разрывали ПСЖ, быстро подстраиваясь под тяжёлые условия – сначала очень классно работали вбегания Горецки из глубины, после его травмы Мюнхен успешно перешёл на игру через уязвимые фланги Парижа, а под конец встречи команда опасно выглядела на стандартах. При этом "рекордмайстеры" держали бешеную интенсивность прессинга и провели 45% времени на трети поля соперника – да, гости были не против, но немцы ещё и моментов уйму создали!

Уязвимостей у Мюнхена две. Первая – это оборона. Бавария в семи из девяти последних матчей пропускает голы, проявляя проблемы при контратаках соперника. ПСЖ на Альянц Арене продемонстрировал, насколько медленно и неуклюже выглядят защитники "рекордмайстера", когда дело доходит до ситуаций 1-в-1 и работы в высокой линии. Вторым минусом является отсутствие Левандовски: конечно, и без него "красные" провели 31 удар по воротам ПСЖ, забив дважды, однако с РБ Лейпциг и Унионом всё было не так весело – да и Париже в итоге проиграли. С Робертом в основе Бавария бы не проиграла, имея столько моментов.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бернат, Маркиньос, Икарди – Левандовски, Гнабри, Зюле, Толиссо, Коста

Под вопросом: Курзава, Верратти – Горецка, Эрнандес

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Бавария

ПСЖ: Навас – Флоренци, Данилу, Кимпембе, Диалло – Гуйе, Паредес – Ди Мария, Неймар, Дракслер – Мбаппе

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Шупо-Мотинг

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Первый матч доказал, что шансы на победу остаются высокими у обоих коллективов – и неважно, доминируешь ты или истерически отбиваешься с редкими выходами в контратаки. Рандом в этой встрече решает слишком много. Однозначно можно говорить только о наличии голов. Бавария в 18-ти из 20 последних поединков ЛЧ забивала не менее двух мячей, а ПСЖ забивал во всех девяти матчах в нынешнем сезоне в еврокубках.

В этой встрече все решит качество реализации. Бавария будет иметь достаточно моментов, но фактор Наваса и отсутствия Левандовски ещё никто не отменял. Парижу, в свою очередь, критически не хватает общей организации и дисциплины, но команда доказала способность забивать на мастерстве в неочевидных ситуациях – чего только ассист Неймара на Маркиньоса стоит. Даже букмекеры точно не знают, что из этого лучше или хуже – коэффициенты на победу немцев ниже, но не намного.

С тем футболом, который ПСЖ показал в Мюнхене, в финал ЛЧ не выйти, но пройти Баварию можно. В случае пропущенного гола немцам придётся забивать трижды – а это будет означать раскрытие игры. Именно на это подопечные Почеттино и надеются. Правда, парижане в родных стенах выступают неубедительно, проиграв трижды в последних пяти матчах и выиграв только раз. Вообще, стабильности Парижу очень не хватает.

Впрочем, зона свободного маневрирования у Баварии слишком узкая. Всего одна ошибка у своих ворот рискует оказаться фатальной – и даже трёх голов мюнхенцам может быть недостаточно для прохода. ПСЖ, в свою очередь, даже на фоне огромных кадровых потерь и проблем со структурой игры сумел прибить "красных" на их же поле, а сегодня у французов ситуация даже получше. Именно поэтому есть смысл рискнуть, поставив на проход подопечных Маурисио Почеттино.

Самые быстрые удаления в истории ЛЧ: обидчик Шевченко, принципиальный Любош Михел и провокация Матерацци