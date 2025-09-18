Дебют Забарного в ЛЧ за ПСЖ отложили

В чемпионате Франции наш земляк уже стал основным футболистом парижан, сыграв в трех из четырех матчей. Дебютировать же в еврокубках за ПСЖ украинцу пока не позволили – на домашку с Аталантой тренерский штаб выставил капитана Маркиньоса. Этот ход ожидался во французской прессе.

Очевидно, что суперзвездный ветеран ПСЖ прямо сейчас важнее для Луиса Энрике, чем новичок (пусть и ценный). Впрочем, на выбор испанца повлиял еще один фактор: после травмы Беральдо в составе французского чемпиона остались только три центрбека – причем левым является только Пачо. У Уильяма сыгранная связка с Маркиньосом, тогда как Забарный играет исключительно с Лукасом.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

В конце концов, выход Маркиньоса в основе можно объяснить и обычными особенностями календаря. Бразилец не был доступен на выходных из-за длинного перелета из Латинской Америки – если бы не международная пауза, то капитана могли бы поставить на чемпионат, а свежему Забарному позволили бы выйти в ЛЧ. Словом, на решение Луиса Энрике повлиял целый комплекс причин, а не какие-то там единичные ошибки в двух предыдущих поединках.

ПСЖ спокойно сокрушил Аталанту. Маркиньос дал мастер-класс Забарному

В бергамасков после ухода Гасперини никто не верил. Дело даже не в величии Джан Пьеро, а в его преемнике – "Богиню" принял Иван Юрич, который провалился с Ромой и вылетел с Саутгемптоном. Впрочем, поклонники Серии А знали о стилистическом сходстве хорватского тренера с Гаспом (он тоже является сторонником персонального прессинга), а состав за лето особо и не изменился.

Но чуда не произошло. Аталанта вышла на поле Парк Де Пренс и нанесла всего 2 удара до перерыва. Первый выстрел произошел аж на 18-й минуте, когда ПСЖ нанес аж 8 выстрелов. В актив итальянцев можно было занести только несколько фланговых атак с кроссами, однако защитники парижан довольно хорошо их подчищали.

Что наиболее важно, хозяева разрывали бергамасков сразу со старта встречи. До 15-й минуты французы могли вести со счетом 4:0, а открыть счет им удалось уже на 3-й – это Маркиньос (!) замкнул прострел Фабиана Руиса, оказавшись на линии вратарской. Сам бразилец и начал голевую атаку, вступив в высокий прессинг и выцарапав мяч перед чужой штрафной.

Еще через две минуты с этой же позиции должен был забивать Нуну Мендеш, а на 8-й Барколя вколотил низом метров с 12-ти после углового. Карнески парировал данные выстрелы, а затем еще и взял удар Хакими с правого угла штрафной площадки.

Середина первого тайма оказалась спокойной. Пашалич имел даже неплохой момент, замыкая навес с правого фланга. Получилось слишком высоко. Казалось, что Париж не собирается включаться на полную мощность и давать публике разгром – возможно, в это поверили даже бергамаски.

Напрасно. На 39-й минуте ПСЖ забил второй гол. Индивидуальный гений проявил Кварацхелия, который эффектно сместился с правого фланга на линию полукруга, промелькнув между кучи соперников. Хвича наказал оборону ударом в правый нижний. 2:0!

Перед перерывом же о себе снова напомнил Маркиньос. Во время розыгрыша углового бразилец упал в штрафной – повторы показали, что ему на пятку наступил Муса. Арбитр без колебаний назначил 11-метровый, однако Барколя спижонил при исполнении. Брэдли пробил без разбега, поэтому выстрел оказался слабеньким. Карнески поймал мяч!

Команды отправились отдыхать при счете 2:0, однако на разгром ждали недолго. Уже на 6-й минуте второго тайма ПСЖ оформил 3:0. Нуну Мендеш получил пас от Барколя на ход, прошел одного защитника в штрафной, поставил корпус другому и прошил Карнески с острого угла.

После этого французы провели еще несколько атак. В частности, свежий Гонсалу Рамуш вырывался один на один, однако Гин не дал ему пробить нормально. Луис Энрике же начал проводить замены – на 50-х минутах поле покинули Маюлу, Руис и травмированный Мендеш, а на 75-й минуте сняли Мендеша и Кварацехилю.

Забарный таки получил свой дебют

Именно на 75-й минуте Илья дебютировал за ПСЖ в Лиге чемпионов. Украинец заменил Нуну Мендеша. Номинально Забарный расположился на непривычной позиции левого центрбека, но в фазе развития атаки в задней линии формировалась тройка – тогда наш земляк располагался по центру.

К тому времени Аталанта уже ничего не могла поделать. Ни физически, ни ментально. Большого объема работы экс-динамовец не имел, но на последних минутах Забарный заблокировал удар с линии полукруга. Впрочем, даже на коротком отрезке прослеживались проблемы с проактивностью – Илья трижды выдвигался с линии и встречал соперника на приеме, но не успевал и отступал.

Его же партнеры в концовке встречи довели дело до 4:0. Барколя откликнулся на передачу по левому флангу, но латераль бергамасков срезал ее в штрафную – точно на ногу Рамушу. Гонсалу наказал итальянцев, установив окончательный счет.