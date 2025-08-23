ПСЖ обыграл Анже в матче 2-го тура французской Лиги 1. Видео гола и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

ПСЖ вышел на игру против Анже без Ильи Забарного (просидел всю игру в запасе), но долго не мог забить. Даже когда на 26-й минуте парижане получили право на пенальти – Дембеле запустил мяч куда-то над перекладиной!

ПСЖ в скучном матче обыграл аутсайдера – Забарный пропускал игру, претендент на "Золотой мяч" не реализовал пенальти

Подопечные Луиса Энрике повели в счете на 50-й минуте. Фабиан Руис отдал слева на Дуэ, тот прострелил, мяч от защитника отскочил снова к Руису, который ударом с разворота пробил рядом с голкипером – 1:0! Далее моментов почти не было, разве что испанец мог оформить дубль, но попал в стойку ворот.