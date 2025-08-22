ПСЖ и Анже начинают второй тур Лиги 1 2025/26. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию матча с участием Ильи Забарного ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Анже состоится сегодня (22 августа). Стартовый свисток на Парк де Пренс прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на Megogo при наличии подписки. За главными событиями матча также можно следить в онлайне Футбол 24.

Илья Забарный полностью провел матч первого тура против Нанта (1:0), но сегодня оказался в запасе ПСЖ. Луис Энрике в центре обороны сделал ставку на пару Маркиньос/Пачо.

Стартовый состав ПСЖ: Шевалье – Хакими, Маркиньос (к), Пачо, Мендеш – Фабиан Руис, Витинья, Невеш – Дуэ, Дембеле, Барколя.

Стартовый состав Анже: Коффи – Раолисоа, Аркус, Камара, Лефор, Экоми – Белькебла (к), Белкдим, Куркуль – Шериф, Леполь.