ПСЖ и Анже встретились во втором туре французской Лиги 1 2025/26. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Илья Забарный оказался в запасе – Луис Энрике все же решил ротировать украинца с опытным Маркиньосом, который вывел команду с капитанской повязкой на поле. А со стартовым свистком все пошло по сценарию парижан – полный контроль мяча и никаких шансов для оппонента.

Забарный может получить новую позицию в ПСЖ – Энрике видит его конкурентом для претендента на "Золотой мяч"

Владение мячом – это конечно хорошо, но для победы надо забивать. А вот с этим были проблемы, ведь ПСЖ играл неспешно, контролируя ход матча. Дембеле имел лучшую возможность забить в первом тайме – Жоау Невеша сбили на углу штрафной, а судья назначил пенальти. Усман взялся пробивать 11-метровый, но запустил снаряд над перекладиной!

Кроме этого, действительно опасных моментов вспомнить у ворот Анже трудно. Парижане пытались пробивать издали, но не хватало точности. А на старте второго тайма ПСЖ таки забил. Затяжная атака, Фабиан Руис отдал слева на Дуэ, тот прострелил, рикошет и мяч снова в Руиса, который с разворота прошил Коффи.

Анже мог шокировать гранда на 68-й минуте, но Белькдим немного не попал в дальний угол после быстрой контратаки – Шевалье вполне мог пропустить, если бы мяч залетел в ворота. Но дальше все продолжилось по сценарию ПСЖ: контроль мяча и никаких шансов сопернику хотя бы на контратаку. Сложилось впечатление, что подопечные Луиса Энрике выступали в эконом-режиме. Единственный, кто был очень близок ко второму голу – Фабиан Руис, который ближе к концу матча попал в перекладину. В такой игре Илья Забарный почти наверняка помог бы сохранить ворота "сухими", даже если бы их защищал россиянин Сафонов.

Таким образом, ПСЖ набрал 6 очков и ожидаемо возглавил турнирную таблицу Лиги 1, Анже, который в прошлом сезоне занял 14-е место из 18, восьмой с 3 баллами в активе.

"Показав, хто є справжнім господарем України": французькі ЗМІ оцінили дебют Забарного – не обійшлося без критики