Харьковский Жилстрой-1 играет свой второй матч в групповом турнире женской ЛЧ 2021/22. Онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Жилстрой-1 стартует в 19:45 по Киеву. Это второй тур Лиги чемпионов среди женщин в группе B. В первом матче харьковская команда проиграла дома Реалу (0:1), а парижанки одолели исландский Брейдаблик (2:0). Соответственно, подопечные Валентины Котик попытаются получить первые очки в групповом этапе.

Жилстрой-1 проиграл Реалу в стартовом туре женской Лиги чемпионов

Онлайн-трансляцию матча от DAZN можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24", а также на официальном сайте УЕФА.

ПСЖ – Жилстрой-1: онлайн-трансляция матча 13 10 2021

Стартовые составы:

ПСЖ: Лабб, Лоуренс, Дудек, Илестедт, Каршауи, Диалло, Гейоро, Дебриц, Диани, Бахманн, Хайтема.

Жилстрой-1: Яман, Алексанян, Апанащенко, Шматко, Басанская, Петрик, Хаванская, Шевчук, Бойченко, Садыкоглу, Овдийчук.