Тоттенхэм и ПСЖ ярко провели матч за Суперкубок УЕФА. Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

Тоттенхэм забил два мяча после розыгрыша двух стандартных положений – штрафных. В конце первого тайма отличился герой финала Лиги Европы с Манчестер Юнайтед Микки ван де Вен - он забил после добивания партнёра, который угодил в перекладину. В начале второго тайма новоиспечённый капитан "шпор" Ромеро замкнул навес Педро Порро со второго этажа.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2

Однако ПСЖ нашёл в себе силы на камбэк. В середине второго тайма главный тренер парижан произвёл замены, которые стали ключевыми – испанский наставник выпустил на поле Кан Ина и Рамуша. Впоследствии именно два этих легионера забили по голу и перевели игру в серию пенальти. Кореец забил дальним ударом, а португалец – в затяжной позиционной атаке с передачи Дембеле.

В серии пенальти игроки ПСЖ оказались более точными и выиграли трофей.