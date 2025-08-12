УЕФА обнародовал имена арбитров, которые будут работать на завтрашнем матче за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и Тоттенхэмом.

Игру между ПСЖ и Тоттенхэмом за Суперкубок УЕФА рассудит португальский арбитр Жоау Пиньеру, сообщает официальный сайт УЕФА.

На линиях ему будут помогать соотечественники – Бруну Жезуш и Лусиану Майя. Арбитром VAR будет еще один португалец – Тьягу Мартинш, а его помощниками – Фабиу Оливейра Мелу (Португалия) и Пол ван Букел (Нидерланды). Четвертым судьей назначен азербайджанец Эльчин Месиев.

Напомним, матч Суперкубка УЕФА-2025 ПСЖ – Тоттенхэм состоится уже завтра, 13 августа, начало в 22:00.

