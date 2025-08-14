Без Забарного, но со старым экспериментом от Лучо

ПСЖ не смог помочь Жоау Невеш, который получил красную карточку в финале Клубного чемпионата мира. Ожидалось, что его позицию закроет Заир-Эмери – он и закрыл, однако его партнером на позиции восьмерки стал Дуэ, а не Фабиан Руис. Дезире привыкли видеть одним из форвардов, а здесь он должен был работать в роли парижского Судакова.

Промах Теля в серии пенальти в видеообзоре матча ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2

Зато, место Дуэ в нападении забрал Барколя (наличие Дембеле и Хвичи в основе сейчас не обсуждается). Таким образом, Луис Энрике выпустил аж четырех номинальных форвардов. Этот эксперимент Луис Энрике проводил всего два раза – в феврале такой стак разгромил Монако (4:1) и перестрелял Лион (3:2).

Забарный, к сожалению, в заявку попасть не смог. Доннарумму тоже прокинули. Вместо него в старте появился новичок Шевалье, четко указав россиянину Сафонову на его статус в Париже. На всех остальных позициях обошлось без неожиданностей.

Тоттенхэм не мог рассчитывать на травмированных Кулусевски и Мэддисона. Соланке только восстановился и находился на банке, а Сон уже переехал в МЛС в команду Смолякова. Новый тренер северных лондонцев – Томас Франк – парировал эти потери неожиданной схемой.

Летом он наигрывал 4-2-3-1, но на ПСЖ вышел в схеме 3-4-3. Два новичка "шпор" (Кудус и Палинья) попали в основу.

ПСЖ снова провалил первый тайм против лондонцев. Томас Франк воспользовался опытом Челси

Парижане на Клубном ЧМ-2025 переехали всех топов, но неожиданно потерпели разгром в финале. Тогда Челси шокировал сообщество, решившись на агрессивный высокий прессинг p атаками через зоны Витиньи и Нуну Мендеша – казалось, что никто не сможет порвать ПСЖ таким образом, однако "синим" это удалось. На своей же половине лондонцы ставили блок с пятью защитниками.

Томас Франк избрал такую же модель. Тоттенхэм оказывал очень агрессивный прессинг, убивая позиционные атаки ПСЖ в зародыше. Особое внимание уделяли плотной игре с Витиньей – именно он является ключевым футболистом в вопросах вывода парижан из-под давления.

Возможно, датчанин решил сыграть столь смело из-за превосходства в кондициях. "Шпоры" проводили предсезонные туры целый месяц, тогда как французы вышли из отпуска всего 10 дней назад. Интересно, что одним из факторов поражения от Челси тоже называли "физуху", ведь Париж устал от очень тяжелой турнирной сетки.

Победители ЛЧ при преодолении прессинга пробовали включать традиционные позиционные ротации, пытаясь путать триумфаторов ЛЕ. Дембеле опускался вплоть до позиции опорника, Дуэ оказывался под нападающими, Мендеш играл на одной линии с ними в полуфланге – и так далее. Также подопечные Луиса Энрике пытались растягивать оборону соперника и взламывать ее через фланги.

Эти "изюминки" подняли ПСЖ до небес, однако на стадионе в Удине ни одна не работала. Тоттенхэм надежно защищался, интенсивно играл без мяча на чужой половине и постоянно убегал в контратаки – через зоны Витиньи и Нуну (прямо как Челси). Парижане же даже не смогли зажать северных лондонцев прессингом.

Показателем провала Лучо стала статистика Дуэ, которая не нуждается в переводе – почти везде стоят нули, зато было 7 потерь.

Дезире Дуэ первый тайм против Тоттенхэма:



- 0 голов

- 0 передач

- 0/1 кроссы

- 0/2 дальние мячи

- 0 ударов по цели

- 0 ударов в сторону цели

- 0/1 дриблинг

- 4/5 наземных дуэлей ПОТЕРЯЛИ

- 7 раз владение мячом ПОТЕРЯЛИ pic.twitter.com/ryjxbT7Hi1 - The Touchline | ? (@TouchlineX) 13 августа, 2025

Следствием такого футбола стала катастрофическая статистика первого тайма. 4:9 по ударам, 0:3 в створ, 0,23 ожидаемых гола против 1,22 у британцев – и ни одной остроты у ворот Викарио. Ну, почти. Тоттенхэм переехал ПСЖ физически и тактически.

Тоттенхэм конвертировал преимущество в голы. Сработала магия стандартов Франка

Никто не ожидал от северных лондонцев большого количества моментов. Коллектив работал прагматично, в соответствии со статусом соперника и особенностей своего коуча. "Шпоры" оказывали давление, простреливали, подавали, контратаковали, но с игры создали немного.

Тем не менее, забивать команда могла уже на 34-й секунде, когда Хакими попал под прессинг и выкатил пас в зону перед штрафной – точно под удар Порро. Испанец пробил над перекладиной.

Следующего момента с игры пришлось ждать до 23-й минуты. Ришарлисон отобрал мяч у Дембеле в опорной зоне и сбросил его Кудусу, а сам побежал вперед. Вингер разогнал контрвыпад и отдал передачу на ход бразильцу. Тот вколотил с дистанции под перекладину, заставив Шевалье выполнять сейв.

Это было первое попадание в створ ворот ПСЖ. Следующие три принесли Тоттенхэму два гола. Сработала особая магия Томаса Франка – все его команды круто работают на стандартах. Они превращают в штрафные не только ауты, но и даже удары от ворот. Тоттенхэм не стал исключением.

Именно с аута на 3-й минуте Тоттенхэм мог заработать пенальти. Мяч попал в руку Маркиньосу, однако рефери решил проигнорировать эпизод.

Ну а на 39-й минуте. Лондонцы заработав штрафной в центре, а Викарио пошел выполнять подачу на левую стойку Там в борьбе Ван Де Вена с Маркиньосом произошел отскок под удар Палиньи с нескольких метров – Шевалье успел перевести мяч в перекладину ...

но Ван Де Вен сыграл на добивании. 0:1! После героического спасения в финале ЛЕ центрбек еще и отличился в Суперкубке.

Прямо перед перерывом Тоттенхэм мог забивать во второй раз. И снова после стандарта. Точнее, после аута и короткой комбинации.

Спенс получил пас и зарядил с дальнего расстояния, мяч срикошетил на левый край штрафной, а Дансо оттуда выполнил скидку в центр штрафной. Ришарлисон продолжил на Кудуса, а тот с нескольких метров попал в штангу! Правда, там был офсайд у Ришарлисона, поэтому взятие ворот не засчитали бы.

А уже через минуту после возобновления игры Ришарлисон мог забивать чисто, воспользовавшись обрезкой Дуэ под прессингом. Форвард вколотил с угла штрафной площадки в дальний нижний, однако Шевалье парировал.

Еще через минуту Тоттенхэм оформил 0:2! Конечно же, вследствие стандарта. Ромеро спрятался за скоплением футболистов и незаметно для парижан сместился на левый край штрафной. Порро выполнил подачу на Кристиана, а тот замкнул головой без сопротивления – мяч еще и пролетел под руками Шевалье.

На 52-й минуте ПСЖ мог пропустить и в третий раз – в атаке вторым темпом после очередного стандарта. Дансо замкнул навес с левого фланга, пробив головой в ближнюю девятку. Мяч задел сетку ворот, но только с внешней стороны.

На 61-й же минуте после вбрасывания с аута Сарр получил скидку на дальнюю и пробил низом. Шевалье спас героическим сейвом (а затем зафиксировали фол в атаке). Только после этого Тоттенхэм начал сбавлять обороты, сосредоточившись на защите результата.

ПСЖ проявил характер

В первый час встречи парижане имели только несколько перспективных врываний в штрафную. Самое острое из них произошло еще в самом начале встречи, когда Хвича пробивал из пределов штрафной – слабо и мимо ближней стойки.

Также вспоминается эпизод, когда Дембеле дали пробить метров с 11-ти, но получилось слишком неточно. Большинство других подходов завершались блокировками или вообще без ударов.

Самый опасный эпизод произошел на 63-й минуте, когда Хакими сбросил подачу Витиньи под удар Дуэ из центра штрафной. Выстрел накрыл Ван Де Вен, а лайнсмен зафиксировал офсайд.

DOUE MISSES A TAPIN!!! pic.twitter.com/9U2PKmj5Lr - All About Spain (@AllAboutSpain) 13 августа, 2025

Луису Энрике это не нравилось. После 60-й минуты каталонец начал проводить замены. К 70-й на поле появились Фабиан Руис, Кан Ин Ли, Мбае и Гонсалу Рамуш – вместо Хвичи, Заира-Эмери, Дуэ и травмированного Барколя. Тоттенхэм же на этом отрезке начал сбавлять обороты, ведь сил на постоянный прессинг было потрачено слишком много, а результат аж просил сесть в низкий блок. Парижу отдали вторую треть поля.

Большого количества моментов французы не создали, но до гола дело шло. Он случился на 66-й минуте. Дуэ прямо перед заменой сместился на линию штрафной и пробил в дальний нижний дали – Викарио спас, однако на добивании оказался Фабиан Руис. Его смогли заблокировать, но второе добивание (от Барколя) уже никто не накрыл.

К счастью для "шпор", взятие ворот не засчитали. Фабиан Руис оказался в офсайде.

На 70-й минуте Дембеле мог сокращать отставание в счете, завершая красивую комбинацию. Хакими вырезал пас между ног Спенсу в штрафную, Фабиан Руис оттуда прострелил, у Усман замкнул. Сфера прошла в метре от ближней штанги.

Впрочем, в следующие 15 минут ПСЖ не создавал острых эпизодов – было только давление, которое Тоттенхэм более-менее выдерживал. Казалось, что все завершится победой подопечных Томаса Франка, однако с Тоттенхэмом произошел Тоттенхэм. Ну или же Брентфорд, в котором работал Томас Франк. Все свое преимущество команда растранжирила за шаг до празднования.

На 85-й минуте ПСЖ размочил счет. Героем стал Ли Кан Ин, который принял скидку от Витиньи и выстрелил метров с 22-х в дальний нижний угол. Шансов у Викарио откровенно не было. Сам гол ярко демонстрирует, какие проблемы с входом в периметр испытывали парижане.

А уже на последних секундах ПСЖ отыгрался. Замены Лучо продолжили работать – Хакими запустил в прорыв Дембеле, тот подал с правого фланга, а свежий Рамуш замкнул. 2:2! Таким образом, португалец перевел игру в серию пенальти.

Драма в финале

Первый удар с "отметки" нанес Соланке, легко переиграв голкипера, а вот Витинья подвел победителей ЛЧ. Бразилец даже не попал в ворота. Сразу после этого Бентанкур довел счет в серии до 0:2.

Далее Рамуш сократил отставание, а Шевалье парировал выстрел Ван Де Вена. Дембеле сразу же выровнял ситуацию в перестрелке, а затем должен был бить Тель. Форвард Тоттенхэма трусцой подошел к мячу и пробил почти без разбега – и не попал! После этого промахов никто не делал, поэтому ПСЖ выиграл серию пенальти.

