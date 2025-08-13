ПСЖ и Тоттенхэм сойдутся в битве за Суперкубок УЕФА. Стартовые составы и онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

13 августа на стадионе "Фриули" в итальянском Удине пройдет 50-й, юбилейный матч за Суперкубок УЕФА. В поединке встретятся действующий победитель Лиги чемпионов – ПСЖ и обладатель трофея Лиги Европы – Тоттенхэм. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Забарному надавали тумаков во время знакомства с игроками ПСЖ – россияне уже рассказывают, что Сафонов избил его (ВИДЕО)

Где смотреть ПСЖ – Тоттенхэм? В Украине поединок покажет официальный вещатель турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в разделе "Футбол" на платформе.

Что интересно, вместо Джанлуиджи Доннаруммы, который объявил о своем уходе из команды, в воротах ПСЖ выйдет не россиянин Матвей Сафонов, который обычно подменял итальянца, а новичок Люка Шевалье.

Стартовые составы:

ПСЖ: Шевалье – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Дуэ – Барколя, Дембеле, Кварацхелия

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Данзо, Ван де Вен – Пальинья, Сарр, Бентанкур – Кудус, Ришарлисон, Спенс

ПСЖ – Тоттенхэм: анонс матча за Суперкубок УЕФА