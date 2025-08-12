В среду, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ –Тоттенхэм. Где смотреть игру подскажет "Футбол 24".

13 августа на стадионе “Фриули” в итальянском Удине состоится юбилейный, 50-й матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – Тоттенхэм и ПСЖ. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ не внес свою звезду в заявку на Суперкубок УЕФА – вердикт для Забарного, россиянин в списке

Где смотреть ПСЖ – Тоттенхэм? В Украине поединок покажет официальный вещатель турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в разделе "Футбол" на платформе.

Комментаторами матча выступят Сергей Лукьяненко и Владимир Зверов. Предматчевая студия начнется в 21:30 и продолжится в перерыве и после финального свистка.

Действующим обладателем Суперкубка является мадридский Реал, который в прошлом году переиграл Аталанту 2:0. Для ПСЖ и Тоттенхэма это шанс получить трофей впервые в истории. Парижский клуб уже имел возможность выиграть его в сезоне 1996/97, однако тогда уступил Ювентусу по сумме двух матчей со счетом 2:9.

Напомним, что 12 августа ПСЖ официально объявил о подписании украинского защитника Ильи Забарного. Однако в матче против английского клуба новичок парижан участия не примет.

