ПСЖ в рамках матча за Суперкубок Европы сыграет с Тоттенхэмом. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Когда-то европейский клубный сезон открывался матчем между победителями ЛЧ и ЛЕ / КУЕФА, но в последнее время этой привязки перестали придерживаться. Обидно, ведь эта идея придавала событию особый шарм. И вот неожиданно международный календарь совпал так, что традиция возродилась. В битве за Суперкубок сойдутся Париж и Лондон.

Чем занимался ПСЖ после победы в ЛЧ?

Французы практически сразу должны были ехать на Клубный ЧМ-2025, в котором дошли до самого финала. Причем Луис Энрике редко проводил ротацию – он может бы и хотел, однако уровень соперников не позволял. На этом турнире ПСЖ дошел до финала, порвав на своем пути Атлетико, Баварию и Реал.

Парижане продемонстрировали тот же магический футбол, что и весной. Постоянные позиционные ротации, чрезвычайно эффективные фулбеки, очень высокая интенсивность игры без мяча, легкий выход из-под давления и классная результативность – эти добродетели Париж демонстрировал даже без Дембеле, которого впервые выпустили на 65-й минуте четвертьфинала. До самого конца турнира казалось, что в Европе нет команды, способной выжить в одной клетке с этим монстром.

Так, ПСЖ испытывал проблемы под прессингом Арсенала и Баварии, однако сопернику приходилось идти на безумные риски – и они приводили к поражениям. Тем более неожиданным оказалось фиаско в финале Клубного ЧМ-2025, где Челси устроил разгром. Лондонцы тоже пошли на радикальный риск, но сломали машину Лучо Энрике во всех аспектах.

Las claves que supusieron el ÉXITO del Chelsea buscando la espalda del PSG



Lo analiza @jpsorin6 #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/HMO0vJRWUh - DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 13 июля, 2025

Победитель ЛЧ впервые не выдержал прессинга – "синие" задушили монстра персоналками. На них же англичане полагались в среднем блоке, а на собственной трети команда падала в схему с 5 защитниками. ПСЖ ничего не смог создать против нее, да еще и потерял опорную зону. Челси целенаправленно давил на эту зону, воспользовавшись профайлом Витиньи (он не является чистым опорником). Ранее это никому не удавалось.

Возможно, подопечные Лучо Энрике устали, ведь раньше они наказывали за грандиозный риск. Впрочем, это может быть и концом единоличного доминирования в Европе – все тренеры впервые увидели эффективный плейбук для победы над ПСЖ. Конечно, реализовать подобную тактику пока способны только 3-4 клуба в Европе, но к победителю ЛЧ начали адаптироваться. Значит, тренерскому штабу надо придумывать что-то новое.

Пока что парижский клуб сосредоточился на обновлении задней линии. Приятно, что главной целью в летнем трансферном окне стал Илья Забарный – вчера наконец произошла его официальная презентация с футболкой ПСЖ. Потенциально украинец должен заменить Маркиньоса, однако в сегодняшней встрече он не появится. Не попал в заявку.

Paris Saint-Germain рады приветствовать Илью Забарного в Клубе.



22-летний центральный защитник,, который будет носить футболку под шестым номером,, является первым в истории Клуба украинским игроком.



https://t.co/mRwNZS3uXI pic.twitter.com/NojPN9mhgO - Париж Сен-Жермен (@PSG_English) 12 августа, 2025 г

Кроме того, клуб подписал голкипера Лилля – Люка Шевалье. Доннарумме при этом указывают на дверь. Феноменальные сейвы в ЛЧ и на КЧМ-2025 не перекрыли ужасной общей статистики в Лиге 1. Джиджи парировал меньше ударов в створ, чем полтора десятка коллег по чемпионату.

Других трансферов Париж не проводил. Как и продаж. Это и неудивительно, учитывая крутой ростер победителя ЛЧ

Чем занимался Тоттенхэм?

После победы в финале Лиги Европы пошли дискуссии по продолжению сотрудничества с Энджом Постекоглу. Австралиец дал понять, что хотел бы остаться, однако чуда не произошло – после 17-го места в АПЛ надо что-то менять. Начали именно с тренера. Новым менеджером Тоттенхэма стал Томас Франк, который до этого работал в Брентфорде.

Вот как Tottenham Hotspur Томаса Франка может DEFEAT Paris Saint Germain Луиса Энрике завтра вечером.



ТРЕЙД pic.twitter.com/R9UCT73Q43 - CoysConfidential (@CoysConf) 12 августа, 2025

Ожидалось, что он привезет с собой кого-то из бывших подопечных. В частности, вполне реальным считался переход Ярмолюка, однако никто из "пчелок" так и не переехал в Северный Лондон. Вместо них подписали Мохамеда Кудуса – за "нового Салаха" заплатили аж 63 млн евро. Также Бавария отдала "шпорам" опорника Палинью (аренда с правом выкупа за 30 млн).

Аренда Дансо (Ланс) и Теля (Бавария) завершились обязательным выкупом, а кроме того лондонца приобрели хорвата Вушковича из Хайдука за 11 млн. Лука стал самым результативным центрбеком предыдущего сезона в Европе. В общем, трансферная кампания оказалась скромной – но и потерь было мало. Главной из них стал Сон Хын Мин, которого красиво провели в Лос-Анджелес. Также в Марсель продали Хейбьерга.

A legendary chapter ends.

Хын Мин Сон прощается с Тоттенхэмом после десятилетия блеска. ️ pic.twitter.com/sja41nqV9V - Footybuzz (@footybuzzHQ) 3 августа, 2025

О сын хын мин тебя так любят? pic.twitter.com/JhOUSjbWro - ️ (@narharisonshine) August 3, 2025

На летних сборах команда Томаса Франка минимально победила Арсенал, расписала ничью с Ньюкаслом (1:1) и потерпела разгром от Баварии (0:4). Лучше бы этих сборов не было. В поединке с "сороками" лондонцы остались без Мэддисона – Джеймс вышел на 75-й минуте и очень быстро завершил, порвав "кресты" на ровном месте. Катастрофа.

В тактическом плане от Томаса Франка ожидается вертикализация игры Тоттенхэма. Его Брентфорд был вторым в АПЛ по средней длине передач и входил в топ-5 команд по проценту лонгболов. Главной силой "пчел" были контратаки и тщательно продуманные стандарты – и это очень хорошо для "шпор". Наибольшее количество побед в предыдущем чемпионате северные лондонцы одержали во время быстрых атак, а выиграть финал ЛЕ удалось благодаря прагматичному футболу с "автобусом".

Но хватит ли нынешнего Тоттенхэма для сенсации в Суперкубке? Верится с трудом, но Ботафогу на клубном ЧМ-2025 победил ПСЖ. Даже прессинговать не пришлось. Бразильцы просто хорошо защищались. Томас Франк же всегда умел ставить блок, поэтому не следует ставить все деньги на успех фаворита.

А еще надо не забывать об уязвимости ПСЖ на стандартах. С угловых, штрафных и аутов соперники парижан в Лиге 1 наиграли на 6,5 xG – это аж 22% от общего количества ожидаемых пропущенных голов. Даже Интер в финале ЛЧ мог забивать французам со стандартов, и на КЧМ ситуация не улучшилась.

Кадровая ситуация

Травмированы: Мукиеле – Мэддисон, Другешин

Дисквалифицированы: Жоау Невеш (ПСЖ)

Не сыграют по другим причинам: Доннарумма, Забарный (вне заявки)

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Тоттенхэм

ПСЖ: Шевалье – Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Руис – Дембеле, Дуэ, Хвича

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Ван Де Вен, Спенс – Палинья, Бентанкур – Кудус, Сарр, Джонсон – Ришарлисон

Прогноз "Футбол 24" – победа ПСЖ

Как уже говорилось выше, поединок против Тоттенхэма скрывает много потенциальных проблем для ПСЖ. Команды Томаса Франка ставят надежную оборону, круто контратакуют и превращают в стандарты даже удары от ворот. Класс и особенности исполнителей в составе "шпор" позволяют эффективно играть в такой футбол.

Позиционные атаки Франка с перегрузками опорной зоны и фланговыми комбинациями – еще одна штука, которая может стать проблемой для Витиньи и Ко.

A look into what Thomas Frank could do with #Tottenham это #PremierLeague сезон



- ЛБ и 10 перегружают левый фланг

- база 2-2 переходит в 3-1

- Недогрузить правую, чтобы прибыть



Сделано с @LiveTagPro pic.twitter.com/NqkviFV0O2 - Современная футбольная аналитика (@VideosModern) 27 июля, 2025

Но достаточно ли этого для победы над ПСЖ? Не факт. Чтобы прибить эту гидру, супертоповым командам приходилось идти на радикальные риски – и обязательно с высоким прессингом и кучей перестроек на ходу. С другой стороны, французы не смогли расшатать низкий блок Челси, а "синие" еще и порвали их на встречных курсах. Причем значительная часть контратак прошла через зоны Нуну Мендеша.

Вот только тот Челси сыгрывался и собирался весь сезон, а в физическом плане англичане были свежее. Тоттенхэм же только начинает свой путь с Томасом Франком – и пока трудно поверить в триумф 17-й команды АПЛ над такой машиной, как ПСЖ. Помня о финале КЧМ, не следует забывать о разгромах европейских грандов перед ним.

#PSG во владении, эксплуатируя ориентированную на человека оборону против #BayernMunich



- Стартовая форма 4-3-3

- CDM опускается между КБ, чтобы выйти вперед

- Дисгональное движение по блайнду, чтобы быть свободным в полупространстве



Сделано с @LiveTagPro

pic.twitter.com/EjM8ltHKbC - Современная футбольная аналитика (@VideosModern) 6 июля, 2025

Правда, лидеры ПСЖ вернулись к тренировкам только в начале августа, а значит у Тоттенхэма таки есть шанс. Вот только все это выглядит, как попытка найти хоть какую-то интригу. Почему-то кажется, что при всех нюансах Тоттенхэм не готов к такому тяжелому противостоянию. Дать бой "шпоры" смогут, победить – нет. Ставим на команду Луиса Энрике.

