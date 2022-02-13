ПСЖ – Реал: УЕФА назначил арбитров на центральный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
15:00 - Читати українською
Итальянцы рассудят первую встречу французского и испанского грандов.
Главным арбитром матча 1/8 финала Лиги чемпионов назначен итальянский рефери Даниэле Орсато, сообщает сайт УЕФА.
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На линиях будут работать Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный судья – Даниэле Киффи. За VAR будут отвечать Марко Ди Белло и его помощник Массилиано Иррати.
Первый матч между ПСЖ и Реалом состоится в Париже уже во вторник, 15 февраля. Начало в 22:00.
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