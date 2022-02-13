Главным арбитром матча 1/8 финала Лиги чемпионов назначен итальянский рефери Даниэле Орсато, сообщает сайт УЕФА.

ПСЖ – Реал: Перес и Аль-Хелаифи поужинают в Париже – между президентами напряженные отношения из-за Мбаппе

На линиях будут работать Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный судья – Даниэле Киффи. За VAR будут отвечать Марко Ди Белло и его помощник Массилиано Иррати.

Первый матч между ПСЖ и Реалом состоится в Париже уже во вторник, 15 февраля. Начало в 22:00.

Реал не смог одолеть Вильярреал – серая репетиция перед матчем Лиги чемпионов против ПСЖ