Главный тренер парижан Маурисио Почеттино в очередной раз будет обходиться без Серхио Рамоса.

35-летний испанский ветеран продолжит индивидуально тренироваться из-за травмы голени, информирует официальный сайт ПСЖ .

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Таковы результаты нынешнего медицинского обследования, следующее состоится через неделю. Это означает, что Рамос точно не сыграет против Реала в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 15 февраля. Ко второму матчу (9 марта) шансы восстановиться точно есть.

Напомним, Серхио перебрался в Париж летом, но его постоянно преследуют всевозможные повреждения. Именно поэтому защитник провел за ПСЖ всего 283 минуты в 5 матчах.