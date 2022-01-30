"Вы никогда не можете ничего знать наверняка с такой травмой, как у Серхио. Будем следить за его состоянием, но сейчас неизвестно, на сколько он выбыл.

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То же с Неймаром. Я ничего не знаю, он выходит на финиш своего восстановления. Будем оценивать. Уже завтра у нас будет больше информации", – приводит слова Почеттино RMC Sport.

Добавим, что у звезд ПСЖ осталось не так много времени – уже 15 февраля команда будет принимать Реал в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ.

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