ПСЖ – Реал: Неймар пропустит матч 1/8 финала ЛЧ
Бразильский форвард не успеет восстановиться к первому поединку плей-офф ЛЧ против мадридцев.
Травма, которую 30-летний бразилец получил в конце ноября, все еще не разрешает Неймару выходить на поле. Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на нападающего в первой части дуэли с Реалом – его участие в этой игре станет чудом. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter.
Неймар признан лучшим бразильцем, выступающим в Европе – удивительный выбор в пользу звезды ПСЖ
Соответственно Ней пропустит и матч против Ренна, который будет сыгран 11 февраля. Возвращения бразильца после двухмесячного простоя можно ожидать в игре с Нантом (19 числа).
Напомним, поединок ПСЖ – Реал состоится 15 февраля. Ответный матч в Мадриде запланирован на 9 марта.
Мілан побив Інтер у дербі, невдалі дебюти наших, топ-клас Барси проти чемпіона, фантастична серія Мессі – огляд вікенду