Травма, которую 30-летний бразилец получил в конце ноября, все еще не разрешает Неймару выходить на поле. Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на нападающего в первой части дуэли с Реалом – его участие в этой игре станет чудом. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter.

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Соответственно Ней пропустит и матч против Ренна, который будет сыгран 11 февраля. Возвращения бразильца после двухмесячного простоя можно ожидать в игре с Нантом (19 числа).

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Напомним, поединок ПСЖ – Реал состоится 15 февраля. Ответный матч в Мадриде запланирован на 9 марта.

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