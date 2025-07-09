ПСЖ и мадридский Реал будут определять второго финалиста Клубного чемпионата мира-2025. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляции игры смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Реал Мадрид на арене Мидоулендс Стэдиум в Ист-Резерфорде начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Бесплатная трансляция доступна на платформах Суспільне Спорт и местных каналах Суспільного. "Футбол 24" опишет главные события в текстовом онлайне.

ПСЖ – Реал Мадрид: анонс матча 1/2 финала Клубного ЧМ-2025

ПСЖ и Реал определят второго финалиста революционного Клубного ЧМ-2025. Решающий матч точно будет европейским, поскольку вчера Челси уверенно одолел бразильский Флуминенсе (2:0) и первым пробился в финал.

Трент-Александер Арнольд неожиданно не попал в заявку Реала, а Андрей Лунин остался в запасе. С другой стороны такая же судьба постигла россиянина Матвея Сафонова.

Стартовый состав ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос (к), Беральдо, Нуну Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Дуэ, Дембеле, Хвича

Стартовый состав Реала: Куртуа – Вальверде (к), Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия – Гюлер, Чуамени, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Гонсало Гарсия.