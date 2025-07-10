Команды потеряли лидеров обороны

ПСЖ подходил к встрече с одной пробоиной в составе, однако она была очень важной. Полуфинал турнира пропускал центрбек Пачо, который получил прямую красную карточку в матче с Баварией. Кроме того, на удаление тогда нарвался универсал Люка Эрнандес, поэтому в пару к Маркиньосу пришлось стать Беральдо.

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К счастью для Луиса Энрике, данная связка уже играла на нынешнем Клубном ЧМ – но именно с Беральдо парижане проиграли Ботафого. Казалось, что Мбаппе и Ко непременно воспользуются данной дырой в обороне.

Однако у Реала проблемы были посерьезнее. Из-за дисквалификации поединок пропускал центрбек Хёйсен. Вместо него пришлось выпускать Асенсио – тот привез пенальти с Аль-Хилялем и вообще много ошибался на турнире, так что замена выглядела неравноценной. Особенно с учетом кондиций посттравматического Рюдигера.

Неожиданным стало отсутствие Трента Александера Арнольда. Автор двух ассистов и участник нескольких голевых атак Реала не смог выйти из-за мышечного повреждения. Его позицию пришлось закрывать Вальверде.

Реал пострадал из-за проблем в защите, однако Мадрид был ужасным во всем. ПСЖ переехал "сливочных" за тайм

Парижане с первых же минут захватили контроль над игрой, не отпуская его до самого финального свистка. Команда Луиса Энрике работала именно так, как и ожидали. Позиционные ротации, молниеносная работа в переходных фазах, эффективный прессинг, эффективное продвижение под давлением – то, что видели весной, болельщики увидели в полуфинале Клубного ЧМ.

Реал же будто и не завершал предыдущий сезон. Отсутствие прессинга, тотальный дисбаланс в организации, ужасные ошибки – это даже не половина проблем "сливочных". К ним следует добавить и катастрофическую работу на мяче, хотя по атакующим показателям на турнире мадридцы не уступали Парижу. Они шли на равных до встречи в полуфинале.

Статистика первого тайма шокировала даже без учета голов. 76% vs 24% по владению, 384-96 по количеству пасов, 96% vs 79% по точности, 16:8 по касаниям в штрафной, 11:4 по ударам (6:1 в створ)... А еще ПСЖ выиграл 26 единоборств из 36-ти. Что и говорить, когда Фран Гарсия – левый фулбек Реала – до 20-й минуты не отдал ни одной передачи...

Получается, что проблемы Реала крылись не в персоне Карло Анчелотти? Проблемы в первом суперматче сезона оказались даже более страшными, чем в провальных поединках с Арсеналом в ЛЧ. Тогда "сенаторы" команды обвиняли итальянца за отсутствие надлежащей тактической подготовки, однако в матче с ПСЖ тактики не было вообще. Было лишь издевательство над "королевским клубом".

Во втором тайме статистика более-менее выровнялась, потому что французы экономили силы, играя по счету. И даже тогда Реал не создал ни одного момента – что и не удивительно при 5-ти ударах по воротам.

Дембеле жестоко наказал защиту Хаби Алонсо.

ПСЖ должен был открывать счет уже на 3-й минуте в результате выстрела Фабиана Руиса с правого края штрафной в дальний нижний, однако Куртуа парировал. Еще через минуту Нуну Мендеш замыкал прострел Хакими, пробивая с линии вратарской – Тибо снова выручил мадридцев.

Ну а на 6-й минуте Реал пропустил. Дуэ накрутил двух на правом фланге и покатил в периметр, однако Асенсио перехватил сферу. Впрочем, вместо выноса он затормозил, чем воспользовался Дембеле – Усман отобрал мяч и обошел Куртуа, а тот дернул француза за ногу.

До пенальти дело не дошло, ведь Фабиан Руис принял отскок и расстрелял ворота. Так ПСЖ вышел вперед. 1:0!

На 9-й же минуте парижане удвоили свое преимущество. Дембеле снова накрыл центрбека – теперь уже Рюдигера – и отобрал мяч. Последующий выход один на один завершился голом. 2:0!

На 24-й минуте дело дошло до разгрома. Парижане раскатали необычайно красивую комбинацию с участием Хакими, Дембеле, Невеша и Руиса. Дембеле вывел Ашрафа на пространство, тот прострелил на Фабиана, а испанец наказал точным ударом – 3:0!

В компенсированное время Дембеле мог и шедевр оформить, перебросив Куртуа с левого фланга, однако Тибо спас Реал.

В начале второго тайма Реал пропустил четвертый. Дембеле получил пас в разрез, сделал рывок и выложил мяч в ноги Дуэ, однако лайнсмен заметил офсайд. Тем не менее, на последних минутах свежий Гонсалу Рамуш таки добил Реала – 4:0.

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