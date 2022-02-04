Шансы защитника ПСЖ Серхио Рамоса выйти в домашнем матче против Реала тают на глазах.

Окружение 35-летнего испанца озабочено медленными темпами восстановления от травмы, сообщает RMC Sport.

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Рамос имеет повреждение икроножной мышцы, из-за которого пропустил последний матч ПСЖ. До первого сражения с Реалом осталось 11 дней (15 февраля). Пока нет никаких гарантий, что ветеран успеет залечить травму перед встречей с бывшей командой.

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Рамос присоединился к ПСЖ летом прошлого года. Постоянные травмы преследуют защитника, поэтому в текущем сезоне он наиграл всего 5 матчей и забил один гол.

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