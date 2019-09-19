ПСЖ – Реал: Ди Мария повторил достижение Шацких по результативности в матчах против мадридцев

Полузащитник парижского клуба Анхель Ди Мария повторил интересное достижение, став в один ряд с бывшим форвардом киевского Динамо.

Игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария стал лишь пятым игроком, которому удалось отличиться дублем в воротах мадридского Реала в Лиге чемпионов в течение первого тайма. До него подобное совершали Жардел (Порту, 1999 г.), Максим Шацких (Динамо К., 2006 г.), Марко Ройс (Боруссия Д., 2014 г.) и Марио Манджукич (Ювентус, 2018 г.).

Ди Мария, тер Штеген и еще две сенсации – претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов

К слову, Ди Мария только второй за всю историю экс-игрок Реала, который забил своей бывшей команде два гола в Лиге чемпионов. Кроме него, подобным отличился лишь Клаас-Ян Хунтелаар в 2015 году в составе Шальке.

Напомним, после разгрома, который парижский клуб учинил над "сливочными", ПСЖ возглавил группу А. Реал находится на последней строчке.

ПСЖ – Реал: проект Зидана на грани краха, королевский матч Ди Марии и его свиты, провал Куртуа