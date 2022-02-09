Восстановление нападающего Карима Бензема складывается слишком медленно, сообщает Marca.

ПСЖ переживает кадровый ужас перед Реалом – еще одно звездное пополнение в лазарете

Француз не выходил на поле с 23 января, когда травмировал бедро в поединке против Эльче. Нападающий Реала уже несколько дней тренируется индивидуально, но до полноценного возвращения еще далеко. Участие Бензема в матче чемпионата против Вильярреала почти исключено, а против ПСЖ в рамках ЛЧ – очень сомнительно. Французы будут принимать "сливочных" 15 февраля, поэтому у нападающего остается очень мало времени.

Добавим, что в текущем сезоне Бензема провел 28 матчей, в которых оформил 24 гола и 9 ассистов.

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