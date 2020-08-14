ПСЖ – РБ Лейпциг: парижане могут остаться еще без двух звезд на полуфинал Лиги чемпионов

Участие Кейлора Наваса и Тьягу Силвы в полуфинале Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Отмечается, что у Наваса было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Голкипер пройдет дополнительный медосмотр в субботу, после чего и будет принято решение о его участии в полуфинале ЛЧ.

Под вопросом остается состояние защитника Тьягу Силвы, который в том же матче повредил правое подколенное сухожилие. Также под вопросом остается участие Курзавы и Верратти.

Добавим, что матч ПСЖ – РБ Лейпциг запланирован на 18 августа на стадионе Да Луш в Лиссабоне.

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