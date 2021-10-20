"В Лиге чемпионов сложно. Каждый матч труден. Дома, на глазах у наших фанатов, мы стали лидерами группы, и это то, на чем мы должны сосредоточиться. Мы тоже играли неплохо. Я думаю, что были некоторые хорошие вещи, некоторые, возможно, не очень, но когда вы играете в хороших командах, всегда есть вещи, которые не так хороши.

Гениальная паненка Месси и незабитый пенальти Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – РБ Лейпциг – 3:2

Почему сказал Месси пробить первый пенальти? Это нормально, это уважение. Он лучший игрок в мире, это большая честь играть вместе с ним, я всегда это говорил. Есть пенальти, он его берет, точка. В эпизоде со вторым пенальти он сказал: "Бери ты", – цитирует Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ перестрелял РБ Лейпциг (3:2) благодаря голу Мбаппе и дублю Месси. Один из голов Лионель забил с пенальти, который заработал француз – Килиан показал, что именно Лео должен пробить с отметки.

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