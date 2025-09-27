ПСЖ встретится с Осером в шестом туре Лиги 1. Стартовый состав команды Луиса Энрике и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Осер состоится сегодня, 27 сентября. Стартовый свисток на Парке де Пренс прозвучит в 22:05 по киевскому времени.

Где смотреть ПСЖ – Осер? Прямая трансляция игры доступна на сервисе MEGOGO при условии наличия соответствующей подписки.

Илья Забарный попал в стартовый состав столичной команды. Лус Энрике продолжает доверять украинскому защитнику.

Стартовые составы:

ПСЖ: Шевалье – Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Эрнандес – Ли, Витинья (к.), Маюлу – Мбайе, Рамос, Кварацхелия.

