ПСЖ – Осер: стартовый состав и онлайн-трансляция матча Лиги 1 – вердикт для Забарного
ПСЖ встретится с Осером в шестом туре Лиги 1. Стартовый состав команды Луиса Энрике и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч ПСЖ – Осер состоится сегодня, 27 сентября. Стартовый свисток на Парке де Пренс прозвучит в 22:05 по киевскому времени.
Барселона получила неожиданные проблемы перед топ-матчем ЛЧ – лидер рискует пропустить дуэль с ПСЖ
Где смотреть ПСЖ – Осер? Прямая трансляция игры доступна на сервисе MEGOGO при условии наличия соответствующей подписки.
Илья Забарный попал в стартовый состав столичной команды. Лус Энрике продолжает доверять украинскому защитнику.
Стартовые составы:
ПСЖ: Шевалье – Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Эрнандес – Ли, Витинья (к.), Маюлу – Мбайе, Рамос, Кварацхелия.
Марсель удержал победу над ПСЖ – Забарный провел сильный матч, спасал парижан, но мог и привезти