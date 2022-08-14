ПСЖ уже со второго тура закрепился на вершине французского чемпионата. Парижане снова забили 5 голов соперникам. На этот раз пострадал Монпелье, как ни старался голкипер Омлин. Швейцарец потянул несколько сложных ударов и парировал пенальти от Мбаппе, но этого было недостаточно.

ПСЖ одержал очередную разгромную победу – Неймар оформил дубль, Мбаппе не забил пенальти, дебютный гол новичка

Париж просто разнес гостей. Первую скрипку играл Неймар, очень мощно начавший сезон. Бразилец сам забил два, а еще 4 момента создал для партнеров.

Атакующее трио дополнил Мбаппе. Француз вернулся в стартовый состав после травмы. Он не реализовал пенальти, но исправился, создав первый гол. Во втором тайме Мбаппе оформил дубль. Последний гол забил Санчеш, отличившийся через минуту после появления на поле.