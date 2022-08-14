ПСЖ – Монпелье – 5:2 – видео голов и обзор матча
ПСЖ в ярком поединке разгромил Монпелье. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
ПСЖ уже со второго тура закрепился на вершине французского чемпионата. Парижане снова забили 5 голов соперникам. На этот раз пострадал Монпелье, как ни старался голкипер Омлин. Швейцарец потянул несколько сложных ударов и парировал пенальти от Мбаппе, но этого было недостаточно.
ПСЖ одержал очередную разгромную победу – Неймар оформил дубль, Мбаппе не забил пенальти, дебютный гол новичка
Париж просто разнес гостей. Первую скрипку играл Неймар, очень мощно начавший сезон. Бразилец сам забил два, а еще 4 момента создал для партнеров.
Атакующее трио дополнил Мбаппе. Француз вернулся в стартовый состав после травмы. Он не реализовал пенальти, но исправился, создав первый гол. Во втором тайме Мбаппе оформил дубль. Последний гол забил Санчеш, отличившийся через минуту после появления на поле.