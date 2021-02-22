Навасу пришлось вытаскивать мяч из сетки уже на 6 минуте. Монако провел размашистую атаку, которую ударом головой с нескольких метров завершил Диоп. Хозяева ответили лишь несколькими дальними попытками.

ПСЖ после разгрома Барселоны сгорел Монако и отпустил лидера Лиги 1

В начале второго тайма подопечные Почеттино пропустили снова. Эррера "обрезался" в собственной штрафной, а Марипан четко попал в нижний угол. 0:2 – Монако во второй раз в текущем розыгрыше чемпионата победил ПСЖ.