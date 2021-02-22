ПСЖ – Монако – 0:2 – видео голов и обзор матча
09:36 - Читати українською
ПСЖ уступил Монако в 26 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча.
Навасу пришлось вытаскивать мяч из сетки уже на 6 минуте. Монако провел размашистую атаку, которую ударом головой с нескольких метров завершил Диоп. Хозяева ответили лишь несколькими дальними попытками.
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В начале второго тайма подопечные Почеттино пропустили снова. Эррера "обрезался" в собственной штрафной, а Марипан четко попал в нижний угол. 0:2 – Монако во второй раз в текущем розыгрыше чемпионата победил ПСЖ.
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