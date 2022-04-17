ПСЖ – Марсель: бесплатная трансляция французского Класико – суперзвездное трио Парижа против Пайе и Ко
ПСЖ принимает Марсель в матче 32 тура французского первенства. Смотрите прямую трансляцию матча Футбол 24.
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Марсель в центральном поединке 32-го тура Лиги 1 приедет в гости к парижанам. ПСЖ опережает провансальцев на 12 пунктов в борьбе за первое место, поэтому вряд ли поединок повлияет на турнирное положение. Стартовый свисток пройдет в 21:45.
Напомним, что поединок первого круга между ПСЖ и Марселем завершился без голов и запомнился скандальным поведением болельщиков провансальцев, бросавших мусор в Неймара, Месси и других парижан.
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