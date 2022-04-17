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Лион разбил Бордо в дерби игроков Шахтера – сыграть удалось только одному из "горняков"

Марсель в центральном поединке 32-го тура Лиги 1 приедет в гости к парижанам. ПСЖ опережает провансальцев на 12 пунктов в борьбе за первое место, поэтому вряд ли поединок повлияет на турнирное положение. Стартовый свисток пройдет в 21:45.

Напомним, что поединок первого круга между ПСЖ и Марселем завершился без голов и запомнился скандальным поведением болельщиков провансальцев, бросавших мусор в Неймара, Месси и других парижан.

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