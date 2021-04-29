Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями от победы "горожан" над ПСЖ в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Половина пути. На следующей неделе еще один поединок. Вперед, "голубые", – написал Зинченко в своем Instagram.

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Напомним, именно выход украинца позволил Манчестер Сити перевернуть ход игры. После передачи Александра отличился Де Брюйне, а позже Марез ударом со штрафного принес победу "горожанам".

К слову, Манчестер Сити вырвал победу над ПСЖ (2:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 4 мая, начало в 22:00.

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