ПСЖ – Манчестер Сити: Зинченко оценил триумф "горожан" в первом полуфинале Лиги чемпионов
08:57 - Читати українською
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями от победы "горожан" над ПСЖ в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
завершено
15’ Маркиньос
77’ Идрисса Гуйе
Кевин де Брюйне 65’
Рияд Марез 71’
15’ Маркиньос
65’ Кевин де Брюйне
71’ Рияд Марез
77’ Идрисса Гуйе
"Половина пути. На следующей неделе еще один поединок. Вперед, "голубые", – написал Зинченко в своем Instagram.
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Напомним, именно выход украинца позволил Манчестер Сити перевернуть ход игры. После передачи Александра отличился Де Брюйне, а позже Марез ударом со штрафного принес победу "горожанам".
К слову, Манчестер Сити вырвал победу над ПСЖ (2:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 4 мая, начало в 22:00.
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