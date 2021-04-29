ПСЖ – Манчестер Сити: Ричардс безумно отреагировал на гол Мареза, напугав легенду Ливерпуля
16:51 - Читати українською
Экс-защитник Манчестер Сити Ричардс искренне радовался успеху команды Гвардиолы в полуфинале ЛЧ.
завершено
15’ Маркиньос
77’ Идрисса Гуйе
Кевин де Брюйне 65’
Рияд Марез 71’
15’ Маркиньос
65’ Кевин де Брюйне
71’ Рияд Марез
77’ Идрисса Гуйе
Майка Ричардс просматривал поединок 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Сити в компании экс-защитника Ливерпуля Джейми Каррагера.
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Победный гол Рияда Мареза вызвал шторм эмоций у Ричардса, англичанин вскочил с кресла и начал неистово кричать. Джейми не ожидал такой реакции от друга.
Напомним, Сити совершил камбэк в поединке с ПСЖ (2:1). Ответный матч состоится 4 мая.
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