"У обеих команд невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Это будут тяжелые и очень конкурентные матчи. Сити проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом. Это будет тяжелый поединок. Надеюсь, мы продемонстрируем хороший футбол и победим . Это главная цель в футболе.

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Бернат и Алекс вне игры, другие готовы выйти на поле. Сити – одна из лучших команд планеты, у них лучший тренер. Конечно, это будет сложнее, чем было с Баварией, но посмотрим, кто знает. Самое важное – это 180 минут, по итогам которых решится, кто выйдет в финал. Мы должны сыграть лучше", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, 28 апреля на ПСЖ ожидает полуфинальная встреча Лиги чемпионов против Манчестер Сити. В предыдущем раунде Мбаппе и компания прошли Баварию.

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