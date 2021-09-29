"Думаю, команда выступила хорошо. Мы знали, как пережить тяжелые минуты в матче с такой сильной командой, как Манчестер Сити. Мы знали, как играть, знали, как атаковать, когда это нужно.

Первый гол Месси в Париже в видеообзоре матча ПСЖ – Манчестер Сити – 2:0

Команды строятся не за мгновение. Такие матчи помогут в этом процессе. Мы стараемся расти, игроки настроены позитивно и знают, что надо делать. Наши игроки провели отличный матч, следует их приветствовать. Команда прекрасно сыграла как одно целое. Есть над чем поработать, естественно, команда еще растет. Но такие результаты помогут", – приводит слова Почеттино RMCSport.

"Гол Месси? Обычно я не праздную голы, но сегодня я сделал это. 20 лет я смотрел, как Месси забивает, будучи моим соперником. Сегодня он забил за мою команду, так что я должен был отпраздновать", – добавил специалист в комментарии Daily Mail.

ПСЖ победил Манчестер Сити – невнятная игра парижан, потребность "горожан" в форварде и чужеродность Месси