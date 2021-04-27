"В прошлом сезоне мы все остались очень разочарованы. Проблема была в том, что после поражения мы сразу отправились в отпуск, когда надо было думать уже исключительно о новом сезоне и переключиться. Перед этим нам надо было продолжать борьбу за чемпионский титул, но поражение от Лиона в прошлом сезоне стало самым большим разочарованием в моей карьере. В текущем розыгрыше это помогло – мы очень хотели пробиться дальше.

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Мальчишкой ты мечтаешь играть на таких стадиях, полуфиналы, финалы... Теперь мы здесь. Необходимо сыграть достойно, как мы делаем это в Премьер-лиге или Кубке Лиги, как против Астон Виллы. Надо играть так же. Все понятно, но полуфинал – это не конечная цель. Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале. Постараемся это сделать", – цитирует Мареза официальный сайт УЕФА.

В прошлом году подопечные Гвардиолы вылетели на стадии 1/4 финала ЛЧ от Лиона. 28 апреля на Манчестер Сити ожидает полуфинальная встреча Лиги чемпионов против ПСЖ.

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