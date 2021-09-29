"Я желаю Месси успехов. Если он счастлив в Париже, наслаждается этим временем, то я за него очень рад. По целому ряду причин он решил играть именно там – в том числе ради себя и семьи. Я желаю ему всего наилучшего.

Первый гол Месси в Париже в видеообзоре матча ПСЖ – Манчестер Сити – 2:0

И я "влюблен" в Верратти. Он выдающийся футболист, потому что под давлением он остается спокойным и способен придержать мяч и создать возможность для еще одной передачи. Он невысокий на вид, однако когда ты смотришь на его перемещение, на его игру... Он не тот, на кого будут делать длинные передачи, но можно рассчитывать на него во время комбинационной игры", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, что ПСЖ переиграл Манчестер Сити (2:0), а один из голов забил Лионель Месси. Парижане набрали 4 очка вместе с Брюгге и возглавляют группу A, а Манчестер Сити пока третий из 3 пунктов.

ПСЖ победил Манчестер Сити – невнятная игра парижан, потребность "горожан" в форварде и чужеродность Месси