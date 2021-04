? - Players sent off twice in a Champions League campaign



2020/21 - Idrissa Gueye

2012/13 - Álvaro Arbeloa

2004/05 - Servet Çetin

2003/04 - Akis Zikos

2001/02 - Edgar Davids

2000/01 - Zinédine Zidane

1999/00 - Yuri Kovtun#UCL #PSGMCI