Хавбек ПСЖ Идрисса Гуйе вписал свое имя в книгу антирекордов ЛЧ.

Идрисса Гуйе был удален в первом матче полуфинала ЛЧ против Манчестер Сити (1:1). Это уже вторая красная карточка для сенегальца в текущей кампании саомго престижного клубного турнира.

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По этому показателю Идрисса сравнялся с другими "хулиганами" Лиги чемпионов – Юрий Ковтун (сезон 1999/00), Зинедин Зидан (сезон 2000/01), Эдгар Давидс (сезон 2001/02), Акис Зикос (сезон 2003/04), Сервет Четин (сезон 2004/05) и Альваро Арбелоа (сезон 2012/13).

В нынешнем сезоне Лиги 1 Гуйе провел 25 матчей, в которых отметился двумя голами.

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