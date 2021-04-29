"Мы хорошо провели первые 10 минут матча, но ПСЖ – это невероятная команда с великолепной атакой. Жаль, что мы пропустили. Через 25 минут мы изменили подход и стали играть лучше.

ПСЖ – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча

Второй тайм в исполнении Манчестер Сити вышел гораздо лучше. Мы давили на соперника. В случае с первым голом нельзя не отметить определенное везение, но мы продемонстрировали отличный футбол и заслужили это. Мы смогли улучшить свою игру по ходу встречи. Впереди нас ждет еще один матч, и мы должны сконцентрироваться на нем", – цитирует де Брюйне BT Sport.

Ответный матч между этими соперниками запланирован на 4 мая.

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