ПСЖ – Манчестер Сити: де Брюйне объяснил, что помогло подопечным Гвардиолы победить соперника
Лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился впечатлениями от встречи с ПСЖ (2:1) в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов.
"Мы хорошо провели первые 10 минут матча, но ПСЖ – это невероятная команда с великолепной атакой. Жаль, что мы пропустили. Через 25 минут мы изменили подход и стали играть лучше.
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Второй тайм в исполнении Манчестер Сити вышел гораздо лучше. Мы давили на соперника. В случае с первым голом нельзя не отметить определенное везение, но мы продемонстрировали отличный футбол и заслужили это. Мы смогли улучшить свою игру по ходу встречи. Впереди нас ждет еще один матч, и мы должны сконцентрироваться на нем", – цитирует де Брюйне BT Sport.
Ответный матч между этими соперниками запланирован на 4 мая.
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