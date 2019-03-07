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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: водитель такси после матча нанес ножом удар в грудь фанату манкунианцев

22:40 50 Читати українською
ПСЖ – Манчестер Юнайтед: водитель такси после матча нанес ножом удар в грудь фанату манкунианцев
Болельщики Манчестер Юнайтед

Болельщик Манчестер Юнайтед серьезно пострадал после матча его команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

44-летний болельщик возвращался в центр Парижа после матча с тремя другими сторонниками "красных дьяволов". Однако водитель такси был возмущен их пением по случаю драматического выхода Манчестер Юнайтед в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Водитель достал нож и начал угрожать женщине, которая была среди пассажиров. Пострадавший пытался вмешаться, чтобы защитить ее, но таксист ударил его ножом в грудь, сообщает Sky Sports. Отмечается, что болельщика успешно прооперировали в парижской больнице.

Французская полиция сегодня уже арестовала подозреваемого, но оружие, которым было совершено преступление, еще не найдено.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лига чемпионов футбольные фанаты ПСЖ - Манчестер Юнайтед
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