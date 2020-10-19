Итальянский хавбек вылетел на 3 недели, сообщает L'Equipe.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Мбаппе прокоментував прийдешнє протистояння з Кавані в Лізі чемпіонів

Верратти прибыл с травмой бедра из лагеря национальной команды. После обследования врачи дали неутешительный прогноз – он не поможет парижанам в стартовых турах ЛЧ. Кроме того, наставник ПСЖ Томас Тухель потерял из-за повреждения Леандро Паредеса. Однако, тренерский штаб французского гранда рассчитывает на новичков команды – Данилу Перейру и Рафинью Алькантару.

К слову, матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед состоится во вторник, 20 октября, на Парк де Пренс. Начало поединка в 22:00.

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