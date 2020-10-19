ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Верратти не поможет парижанам в поединке Лиги чемпионов
Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Марко Верратти из-за повреждения вынужден пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против английского Манчестер Юнайтед.
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Верратти прибыл с травмой бедра из лагеря национальной команды. После обследования врачи дали неутешительный прогноз – он не поможет парижанам в стартовых турах ЛЧ. Кроме того, наставник ПСЖ Томас Тухель потерял из-за повреждения Леандро Паредеса. Однако, тренерский штаб французского гранда рассчитывает на новичков команды – Данилу Перейру и Рафинью Алькантару.
К слову, матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед состоится во вторник, 20 октября, на Парк де Пренс. Начало поединка в 22:00.
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