"Я знал, что это сложная группа – мне не нужны были доказательства. У нас были травмированные, но я всегда буду защищать своих игроков. Также были проблемы с поиском правильных решений и настроем, который необходим в Лиге чемпионов.

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Понятно, что мы можем и должны стать лучше. Мы недовольны игрой, но сейчас не время критики на публике. Мы сделаем это за закрытыми дверями. До этого матча у нас было 5 побед подряд, мы играли хорошо. Сегодня была игра без интенсивности, без агрессии, без контр-прессинга. Это немного странно, я не могу это объяснить. Тяжело проигрывать, ничья 1:1 была бы гораздо лучшим рехультатом с точки зрения перспектив", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов в группе Н ПСЖ на своем поле уступил "красным дьяволам" со счетом 2:1. Интересно, что голы в матче забивали только представители английской команды: в первом тайме Бруну Фернандеш с пенальти открыл счет, а после перерыва сначала Антони Марсьяль забил в собственные ворота, а под конец матча Маркус Рашфорд принес манкунианцам победу.

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