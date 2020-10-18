Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о грядущем противостоянии против "красных дьяволов" в ЛЧ.

"Будем ли мы себе неловко чувствовать, играя с Эдинсоном Кавани? Вовсе нет.

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Он сейчас в другой команде, желаю ему всего наилучшего. Будем играть против него и постараемся его обыграть", – коротко цитирует слова Килиана Мбаппе Get French Football News.

Заметим, что экс-партнер француза выступает за "красных дьяволов", куда перебрался недавно. Уже во вторник, 20 октября, бывшие одноклубники Мбаппе и Кавани встретятся в матче Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Юнайтед. Начало матча в 22:00.

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